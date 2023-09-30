«Наполи» забил 4 гола «Лечче» и почти догнал лидеров

В седьмом туре Серии А «Лечче» и «Наполи» спорили за выход на третье место. На 16-й минуте Лео Эстигор ударом головой замкнул подачу и открыл счет. На 51-й минуте очень активный сегодня Хвича Кварацхелия доставил мяч на Виктора Осимхена, который выиграл борьбу в воздухе и удвоил счет. Напоследок Джанлука Гаэтано из-за пределов штрафной прицельно пробил и стал автором третьего гола, а Маттео Политано забил пенальти - 4:0.
«Лечче» делит шестое место, соперник уже третий и проигрывает лидерам одно очко.
Протокол игры
|16'Эстигор Лео (0:1)
|51'Осимхен Виктор (0:2)
|88'Гаэтано Джанлука (0:3)
|90'Политано Маттео (0:4)
Фальконе Владимиро•Жендре Валентен•Понграчич Марин•Баскиротто Федерико•Галло Антонино 36'61' (Гонсалес Джоан (61') • 81'Рафья Хамза61' (Уден Реми (61') •Рамадани Юльбер• 58'Блен Алексис61' (Доргу Патрик (61') •Алмквист Понтус82' (Корфитцен Джеппе (82') •Крстович Никола•Стрефецца Габриэль71' (Пикколи Роберто (71')
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Эстигор Лео•Натан•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав76' (Каюсте Йенс (76') •Зелиньски Пётр83' (Гаэтано Джанлука (83') •Линдстрём Йеспер58' (Распадори Джакомо (58') •Симеоне Джованни 17'46' (Осимхен Виктор (46') •Кварацхелия Хвича 33'58' (Политано Маттео (58')
30 сентября. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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