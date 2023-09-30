Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» забил 4 гола «Лечче» и почти догнал лидеров

30 Сентября 2023 • 17:55 Комментировать
Лечче
0:4
Наполи
окончен

В седьмом туре Серии А «Лечче» и «Наполи» спорили за выход на третье место. На 16-й минуте Лео Эстигор ударом головой замкнул подачу и открыл счет. На 51-й минуте очень активный сегодня Хвича Кварацхелия доставил мяч на Виктора Осимхена, который выиграл борьбу в воздухе и удвоил счет. Напоследок Джанлука Гаэтано из-за пределов штрафной прицельно пробил и стал автором третьего гола, а Маттео Политано забил пенальти - 4:0.

«Лечче» делит шестое место, соперник уже третий и проигрывает лидерам одно очко.

Протокол игры  
Лечче0:4Наполи
  16'Эстигор Лео (0:1)
  51'Осимхен Виктор (0:2)
  88'Гаэтано Джанлука (0:3)
  90'Политано Маттео (0:4)
Фальконе ВладимироЖендре ВалентенПонграчич МаринБаскиротто ФедерикоГалло Антонино  36' 61' (Гонсалес Джоан ( 61'  81') Рафья Хамза 61' (Уден Реми ( 61') Рамадани Юльбер  58'Блен Алексис 61' (Доргу Патрик ( 61') Алмквист Понтус 82' (Корфитцен Джеппе ( 82') Крстович НиколаСтрефецца Габриэль 71' (Пикколи Роберто ( 71')
Запасные: Самоя ЯсперБериша МедоньТоуба АхмедСансоне НиколаБранколлини ФедерикоБурнете КаталинЛистковски МарчинВенути Лоренцо
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниЭстигор ЛеоНатанОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка Станислав 76' (Каюсте Йенс ( 76') Зелиньски Пётр 83' (Гаэтано Джанлука ( 83') Линдстрём Йеспер 58' (Распадори Джакомо ( 58') Симеоне Джованни  17' 46' (Осимхен Виктор ( 46') Кварацхелия Хвича  33' 58' (Политано Маттео ( 58')
Запасные: Руй МариуИдасяк ГубертКонтини НикитаДзербин АлессиоДзаноли АлессандроДемме ДиегоЭлмас ЭльифLuigi D'Avino
30 сентября. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лечче Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лечче Лечче
Наполи Наполи
0
4
4.80 4.00 1.75
Видео
16 мин
Милан Милан
Лацио Лацио
0
0
1.86 3.85 4.30
Видео
30.09.23 в 21:45
Салернитана Салернитана
Интер Милан Интер Милан
5.60 4.50 1.59
Видео
01.10.23 в 13:30
Болонья Болонья
Эмполи Эмполи
1.63 4.20 5.60
Видео
01.10.23 в 16:00
Удинезе Удинезе
Дженоа Дженоа
2.17 3.35 3.70
Видео
01.10.23 в 19:00
Аталанта Аталанта
Ювентус Ювентус
2.60 3.55 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Сентября
18:30 · Италия. Серия А
«Милан» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:25 · Италия. Серия А
Хвича делит первое место по ассистам в Серии А
18:07 · Италия. Серия А
​«Милан» озвучил состав на игру с «Лацио»
17:55 · Италия. Серия А
«Наполи» забил 4 гола «Лечче» и почти догнал лидеров
16:34 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Летом мне поступило самое огромное предложение для тренера в истории футбола» 2
16:17 · Италия. Серия А
Аллегри: Влахович и Милик не помогут «Ювентусу» в игре с «Аталантой»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Почеттино выбрал звезду в атаку для «Челси»
15:30 · Италия. Серия А
«Лечче» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
13:43 · Англия. Премьер-лига
Джунтоли: «Челси» обращался за Влаховичем, но предложение нас не устроило»
13:34 · Италия. Серия А
​Директор «Ювентуса» высказался об Аллегри
12:26 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Не хотела бы видеть воссоединение Миранчуков в «Локомотиве»
11:30 · Италия. Серия А
Кефрен Тюрам – главная трансферная цель «Ювентуса» на январь
10:41 · Италия. Серия А
Берарди остаётся на радаре у «Ювентуса»
08:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл усиление в «Интере» 2
07:23 · Италия. Серия А
Шевченко назвал главных фаворитов Серии А
Все новости
Рекомендуем