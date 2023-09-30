«Наполи» забил 4 гола «Лечче» и почти догнал лидеров

В седьмом туре Серии А «Лечче» и «Наполи» спорили за выход на третье место. На 16-й минуте Лео Эстигор ударом головой замкнул подачу и открыл счет. На 51-й минуте очень активный сегодня Хвича Кварацхелия доставил мяч на Виктора Осимхена, который выиграл борьбу в воздухе и удвоил счет. Напоследок Джанлука Гаэтано из-за пределов штрафной прицельно пробил и стал автором третьего гола, а Маттео Политано забил пенальти - 4:0.

«Лечче» делит шестое место, соперник уже третий и проигрывает лидерам одно очко.