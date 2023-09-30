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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью: «Летом мне поступило самое огромное предложение для тренера в истории футбола»

30 Сентября 2023 • 16:34 Комментировать (2)
Рома
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Фрозиноне
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01.10 21:45

«Рома» плохо стартовала в новом чемпионате Италии и сейчас занимает лишь 16-е место в турнирной таблице. Главный тренер команды Жозе Моуринью не считает, что он является проблемой.

«Три месяца назад мысль о том, что я могу уйти из «Ромы», была почти драмой. В Будапеште я сказал футболистам, что останусь. После «Специи» я повторил это болельщицам, а через пару дней – владельцу. Летом мне поступило самое огромное, важное и безумное предложение, которое когда-либо получал тренер в истории футбола. Я отклонил его именно из-за своего слова. Теперь кому-то кажется, что проблема [плохих результатов] во мне. Я не согласен, потому что это неправда – проблема не во мне», - сказал Моуринью журналистам.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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intermerdano
30 Сентября 2023 в 17:16
опять пыжится и стелит соломку себе. никогда не может признать свои косяки вечно кого-то винит в чём-то. шёл бы к саудитам и не пздел, что ему делали предложение. как баба
ингерман
30 Сентября 2023 в 16:48
ай он точна предурак.. А-ха-ха-ха! )))
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