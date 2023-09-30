​Моуринью: «Летом мне поступило самое огромное предложение для тренера в истории футбола»

«Рома» плохо стартовала в новом чемпионате Италии и сейчас занимает лишь 16-е место в турнирной таблице. Главный тренер команды Жозе Моуринью не считает, что он является проблемой.

«Три месяца назад мысль о том, что я могу уйти из «Ромы», была почти драмой. В Будапеште я сказал футболистам, что останусь. После «Специи» я повторил это болельщицам, а через пару дней – владельцу. Летом мне поступило самое огромное, важное и безумное предложение, которое когда-либо получал тренер в истории футбола. Я отклонил его именно из-за своего слова. Теперь кому-то кажется, что проблема [плохих результатов] во мне. Я не согласен, потому что это неправда – проблема не во мне», - сказал Моуринью журналистам.