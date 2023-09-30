Аллегри: Влахович и Милик не помогут «Ювентусу» в игре с «Аталантой»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос, кто не сможет помочь команде в предстоящей игре против «Аталанты».

«У Влаховича сильно болела спина, пока он не готов. Милик тоже не сыграет. У него есть повреждение икроножной мышцы, поэтому решили не рисковать», — цитирует Аллегри Football Italia.

Специалист рассказал, что вернулся Мойзе Кин, которого он выпустит в стартовом составе, но остальные подробности будут уже перед матчем.

Встреча «Аталанты» и «Ювентуса» в рамках седьмого тура чемпионата Италии состоится в воскресенье, 1 октября. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.