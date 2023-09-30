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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: Влахович и Милик не помогут «Ювентусу» в игре с «Аталантой»

30 Сентября 2023 • 16:17 Комментировать
Аталанта
...
Ювентус
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01.10 19:00

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос, кто не сможет помочь команде в предстоящей игре против «Аталанты».

«У Влаховича сильно болела спина, пока он не готов. Милик тоже не сыграет. У него есть повреждение икроножной мышцы, поэтому решили не рисковать», — цитирует Аллегри Football Italia.

Специалист рассказал, что вернулся Мойзе Кин, которого он выпустит в стартовом составе, но остальные подробности будут уже перед матчем.

Встреча «Аталанты» и «Ювентуса» в рамках седьмого тура чемпионата Италии состоится в воскресенье, 1 октября. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Аркадиуш Милик Душан Влахович Мойзе Кин
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АТАЛАНТА ЮВЕНТУС
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