​Директор «Ювентуса» высказался об Аллегри

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли высказался о главном тренере команды Массимилиано Аллегри.

На днях появилась информация о том, что «Ювентус» может расстаться с Аллегри по завершению сезона 2023/2024.

«Аллегри – наконечник клуба и его эталон. Мы – те, кто должен вывести «Ювентус» на свой уровень. Тренер является одиноким человеком, на чьи плечи ложится вся ответственность. Я всегда защищал своих тренеров», - слова Джунтоли приводит La Repubblica.

Ближайший матч чемпионата Италии «Ювентус» проведёт 1 октября – против «Аталанты» на выезде.