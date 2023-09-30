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Чемпионат Италии. Серия А

«Салернитана» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

30 Сентября 2023 • 21:15 Комментировать
Салернитана
0:1
Интер Милан
1 8.00 X 4.90 2 1.40
2-й тайм

В рамках седьмого тура чемпионата Италии по футболу «Салернитана» принимает «Интер».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Салернитана0:1Интер Милан
 63' (0:1)
Очоа ГильермоДанилюк ФлавиусДьомбер НорбертЛовато МаттеоКастанос ГригорисБрадарич ДомагойБохинен ЭмильЛенговски МатеушМартеджани АгустинКабрал Жоване  60'Диа Булайе
Запасные: Бронн ДиланКостиль БенуаПирола ЛоренцоСтюарт ТриванБотхейм ЭрикСфайт Андрес ЭмилФасио ФедерикоМаджоре ДжулиоФиорилло ВинченцоМаццокки ПаскуалеЧауна ЛумСамбья Саломон
Зоммер ЯннПавар БенжаменДе Врей СтефанАчерби ФранческоДюмфрис ДензелБарелла НиколоЧалханоглу Хакан  25' 54' (Аслани Кристьян ( 54') Классен Дэви 55' (Мартинес Лаутаро ( 55') Аугусто КарлосТюрам МаркусСанчес Алексис 55' (Мхитарян Генрих ( 55')
Запасные: Аудеро ЭмильСарр АмадуБиссек Янн-АурельДармиан МаттеоСтанкович АлександарБастони АлессандроДи Дженнаро РаффаэлеАгум ЛюсьенДимарко Федерико
30 сентября. Стадион "Аречи".
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