«Салернитана» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках седьмого тура чемпионата Италии по футболу «Салернитана» принимает «Интер».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Салернитана - Интер Милан
Доступ после регистрации
Протокол игры
Очоа Гильермо•Данилюк Флавиус•Дьомбер Норберт•Ловато Маттео•Кастанос Григорис•Брадарич Домагой•Бохинен Эмиль•Ленговски Матеуш•Мартеджани Агустин•Кабрал Жоване• 60'Диа Булайе
Зоммер Янн•Павар Бенжамен•Де Врей Стефан•Ачерби Франческо•Дюмфрис Дензел•Барелла Николо•Чалханоглу Хакан 25'54' (Аслани Кристьян (54') •Классен Дэви55' (Мартинес Лаутаро (55') •Аугусто Карлос•Тюрам Маркус•Санчес Алексис55' (Мхитарян Генрих (55')
30 сентября. Стадион "Аречи".
Бан пользователя