«Милан» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках седьмого тура чемпионата Италии по футболу «Милан» принимает «Лацио».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Милан - Лацио
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Протокол игры
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Кьяер Симон•Томори Фикайо•Эрнандес Тео•Лофтус-Чик Рубен29' (Муса Юнус (29') •Адли Ясин•Рейндерс Тиджани•Пулишич Кристиан•Жиру Оливье•Леау Рафаэл
Проведель Иван•Марушич Адам•Казале Николо•Романьоли Алессио•Хюсай Эльсейд•Гендузи Маттео•Ровелла Николо•Альберто Луис•Андерсон Фелипе•Кастельянос Валентин•Дзакканьи Маттиа
30 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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