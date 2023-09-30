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Чемпионат Италии. Серия А

«Лечче» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

30 Сентября 2023 • 15:30 Комментировать
Лечче
0:1
Наполи
1 5.00 X 3.90 2 1.73
1-й тайм

В рамках седьмого тура чемпионата Италии по футболу «Лечче» принимает «Наполи».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Лечче - Наполи

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Лечче0:1Наполи
 16'Эстигор Лео (0:1)
Фальконе ВладимироЖендре ВалентенПонграчич МаринБаскиротто ФедерикоГалло АнтониноРафья ХамзаРамадани ЮльберБлен АлексисАлмквист ПонтусКрстович НиколаСтрефецца Габриэль
Запасные: Самоя ЯсперБериша МедоньГонсалес ДжоанПикколи РобертоДоргу ПатрикТоуба АхмедКорфитцен ДжеппеСансоне НиколаБранколлини ФедерикоБурнете КаталинЛистковски МарчинВенути ЛоренцоУден Реми
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниЭстигор ЛеоНатанОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски ПётрЛиндстрём ЙесперСимеоне Джованни  17'Кварацхелия Хвича
Запасные: Распадори ДжакомоРуй МариуГаэтано ДжанлукаОсимхен ВикторИдасяк ГубертКонтини НикитаПолитано МаттеоДзербин АлессиоДзаноли АлессандроДемме ДиегоЭлмас ЭльифКаюсте ЙенсLuigi D'Avino
30 сентября. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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