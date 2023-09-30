«Лечче» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках седьмого тура чемпионата Италии по футболу «Лечче» принимает «Наполи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Лечче - Наполи
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Протокол игры
|16'Эстигор Лео (0:1)
Фальконе Владимиро•Жендре Валентен•Понграчич Марин•Баскиротто Федерико•Галло Антонино•Рафья Хамза•Рамадани Юльбер•Блен Алексис•Алмквист Понтус•Крстович Никола•Стрефецца Габриэль
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Эстигор Лео•Натан•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Линдстрём Йеспер•Симеоне Джованни• 17'Кварацхелия Хвича
30 сентября. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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