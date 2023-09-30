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Чемпионат Италии. Серия А

Кефрен Тюрам – главная трансферная цель «Ювентуса» на январь

30 Сентября 2023 • 11:30 Комментировать
Ницца
...
Брест
1 1.77 X 3.85 2 4.70
01.10 16:00

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам является главной трансферной целью туринского «Ювентуса» на январское трансферное окно. По информации от Tuttosport, зимой «старая синьора» постарается заполучить французского хавбека.

«Ювентус» хотел приобрести Тюрама летом, но итальянцы в итоге отказались платить требуемую сумму трансфера. В услугах Кефрена сейчас также заинтересована мюнхенская «Бавария», что усложняет задачу «старой синьоры».

«Ювентус» рассчитывает заполучить Тюрама на правах аренды с правом выкупа, предложив «Ницце» выгодные условия. Итальянцы пока не ведут переговоров о трансфере, но продолжают пристально следить за Кефреном.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Ницца Кефрен Тюрам
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