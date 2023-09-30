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Чемпионат Италии. Серия А

Шевченко назвал главных фаворитов Серии А

30 Сентября 2023 • 07:23 Комментировать

Экс-нападающий «Челси» и «Милана» Андрей Шевченко высказался о том, кто является фаворитом нынешнего розыгрыша чемпионата Италии.

«Кто готов составить конкуренцию «Интеру» в Серии А? В сезоне всегда наступает момент, когда появляется какой-то конкурент. «Нерадзурри» отлично стартовали в этом розыгрыше и могут спокойно смотреть в будущее. Но другие команды могут вмешаться в борьбу за скудетто, жду этого от «Милана», - передает слова Шевченко TMW.

После шести туров чемпионата Италии «Интер» набрал 15 баллов и лидирует в турнирной таблице, опережая «Милан» по дополнительным показателям.

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