Шевченко назвал главных фаворитов Серии А

Экс-нападающий «Челси» и «Милана» Андрей Шевченко высказался о том, кто является фаворитом нынешнего розыгрыша чемпионата Италии.

«Кто готов составить конкуренцию «Интеру» в Серии А? В сезоне всегда наступает момент, когда появляется какой-то конкурент. «Нерадзурри» отлично стартовали в этом розыгрыше и могут спокойно смотреть в будущее. Но другие команды могут вмешаться в борьбу за скудетто, жду этого от «Милана», - передает слова Шевченко TMW.

После шести туров чемпионата Италии «Интер» набрал 15 баллов и лидирует в турнирной таблице, опережая «Милан» по дополнительным показателям.