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Чемпионат Италии. Серия А

Фраттези не сможет помочь «Интеру» в ближайшем матче из-за травмы

30 Сентября 2023 • 01:50 Комментировать
Салернитана
...
Интер Милан
1 8.00 X 4.80 2 1.42
Через 18 ч. 38 мин.

Полузащитник «Интера» Давиде Фраттези выбыл из строя из-за повреждения.

Как информирует пресс-служба «нерадзурри», в пятницу 24-летний игрок прошёл медицинские обследования, которые выявили у него проблемы с бедром. Хавбек не сможет сыграть в субботнем матче Серии А против «Салернитаны». Кроме того, футболист, вероятно, пропустит и предстоящую встречу Лиги чемпионов против португальской «Бенфики», которая состоится 3 октября.

Давиде Фраттези пополнил ряды «Интера» прошедшим летом, перебравшись из «Сассуоло». Полузащитник отметился одним голом и одним ассистом в семи матчах за команду Симоне Индзаги.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенфика Салернитана Давиде Фраттези
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САЛЕРНИТАНА ИНТЕР МИЛАН
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