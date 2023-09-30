Фраттези не сможет помочь «Интеру» в ближайшем матче из-за травмы

Полузащитник «Интера» Давиде Фраттези выбыл из строя из-за повреждения.

Как информирует пресс-служба «нерадзурри», в пятницу 24-летний игрок прошёл медицинские обследования, которые выявили у него проблемы с бедром. Хавбек не сможет сыграть в субботнем матче Серии А против «Салернитаны». Кроме того, футболист, вероятно, пропустит и предстоящую встречу Лиги чемпионов против португальской «Бенфики», которая состоится 3 октября.

Давиде Фраттези пополнил ряды «Интера» прошедшим летом, перебравшись из «Сассуоло». Полузащитник отметился одним голом и одним ассистом в семи матчах за команду Симоне Индзаги.