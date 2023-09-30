«Ювентус» в ближайшее время начнёт переговоры с Рабио

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио обсудит с клубом новый контракт.

28-летний футболист подписал обновлённый договор совсем недавно – в конце июня текущего года, однако соглашение рассчитано лишь до конца нынешнего сезона. Как уже сообщалось, «старая синьора» заинтересована в более долгосрочном сотрудничестве с Рабио, сам француз также готов к обсуждениям. По сведениям журналиста Николо Скиры, в ближайшие недели «Ювентус» начнёт переговоры с хавбеком относительно продления контракта. Массимилиано Аллегри считает игрока неприкасаемым.

В текущей кампании Адриен Рабио отметился одним голом и двумя ассистами в шести матчах.