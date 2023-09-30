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Чемпионат Италии. Серия А

Министр спорта Нигерии прокомментировал конфликт Осимхена и «Наполи»

30 Сентября 2023 • 00:45 Комментировать
Наполи
4:1
Удинезе
окончен

Джон Оуэн Ино, министр спорта Нигерии, прокомментировал развивающийся конфликт форварда «Наполи» Виктором Осимхеном с нынешним клубом.

«В минувшие выходные меня очень расстроили новости из Неаполя относительно нападающего Виктора Осимхена. Мой офис прилагает все усилия, чтобы лично связаться с ним и понять, в чем заключается проблема, а также чётко установить факты», – приводит слова чиновника Sportface. Также Ино отметил, что находится на связи с коллегами из Италии, поскольку в Нигерии не хотят видеть дискриминацию в отношении своих спортсменов.

Ранее сообщалось, что разногласия между Осимхеном и «Наполи» появились из-за публикации в TikTok-аккаунте клуба юмористического ролика в адрес нападающего.

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Евро-Футбол.Ру,
Нигерия Наполи Виктор Осимхен Джон Оуэн Ино
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