Министр спорта Нигерии прокомментировал конфликт Осимхена и «Наполи»

Джон Оуэн Ино, министр спорта Нигерии, прокомментировал развивающийся конфликт форварда «Наполи» Виктором Осимхеном с нынешним клубом.

«В минувшие выходные меня очень расстроили новости из Неаполя относительно нападающего Виктора Осимхена. Мой офис прилагает все усилия, чтобы лично связаться с ним и понять, в чем заключается проблема, а также чётко установить факты», – приводит слова чиновника Sportface. Также Ино отметил, что находится на связи с коллегами из Италии, поскольку в Нигерии не хотят видеть дискриминацию в отношении своих спортсменов.

Ранее сообщалось, что разногласия между Осимхеном и «Наполи» появились из-за публикации в TikTok-аккаунте клуба юмористического ролика в адрес нападающего.