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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Копмейнерса прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны «Ювентуса»

29 Сентября 2023 • 21:25 Комментировать
Аталанта
...
Ювентус
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01.10 19:00

Агент полузащитника «Аталанты» Тёна Копмейнерса высказался о будущем своего клиента.

Слухи активно связывают 25-летнего футболиста со скорым переходом в один из топ-клубов. Главным претендентом на нидерландца считается «Ювентус».

«Тён счастлив в «Аталанте», мы обсуждаем продление контракта. Футболисты такого уровня всегда будут привлекать интерес, но его всё устраивает в нынешнем клубе. Могу сказать, что «Ювентус» не делал предложения, зато был запрос от «Наполи». «Аталанта» ясно дала понять, что игрок не продаётся, и даже предложения в 60 млн евро было бы недостаточно. Посмотрим, что будет следующим летом», – цитирует Calciomercato агента, представляющего интересы Копмейнерса.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аталанта Наполи Тён Копмейнерс трансферы футбола - лето 2024
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АТАЛАНТА ЮВЕНТУС
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