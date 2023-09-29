Агент Копмейнерса прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны «Ювентуса»

Агент полузащитника «Аталанты» Тёна Копмейнерса высказался о будущем своего клиента.

Слухи активно связывают 25-летнего футболиста со скорым переходом в один из топ-клубов. Главным претендентом на нидерландца считается «Ювентус».

«Тён счастлив в «Аталанте», мы обсуждаем продление контракта. Футболисты такого уровня всегда будут привлекать интерес, но его всё устраивает в нынешнем клубе. Могу сказать, что «Ювентус» не делал предложения, зато был запрос от «Наполи». «Аталанта» ясно дала понять, что игрок не продаётся, и даже предложения в 60 млн евро было бы недостаточно. Посмотрим, что будет следующим летом», – цитирует Calciomercato агента, представляющего интересы Копмейнерса.