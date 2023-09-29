Агент: Лаутаро Мартинес не собирается уходить из «Интера», мы обсудим новый контракт

Алехандро Каманьо, агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, ответил на вопрос о возможном продлении контракта игрока с клубом.

«Он получил несколько предложений... но игрок всегда говорит мне: «Интер», только «Интер». У Лаутаро особые чувства к клубу и болельщикам. Мы собираемся обсудить новый контракт, ощущения отличные», — заявил агент TvPlay.

Аргентинский форвард выступает за миланский клуб с 2018 года. В нынешнем сезоне Мартинес провел семь матчей во всех турнирах, стал автором шести голов и двух ассистов.

Трудовой договор 26-летнего футболиста с «Интером» рассчитан до 2026 года.

Ранее генеральный директор команды заявлял, что «Интер» намерен сохранить Мартинеса.