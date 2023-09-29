Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Тренер «Милана» Пиоли: «Фаворитом на чемпионство в Италии является «Ювентус»

29 Сентября 2023 • 16:48 Комментировать
Аталанта
...
Ювентус
1 2.50 X 3.50 2 2.85
01.10 19:00

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли назвал «Ювентус» фаворитом в борьбе за чемпионский титул.

По мнению специалиста, отсутствие игры в еврокубках представит «старой синьоре» дополнительное преимущество в нынешнем сезоне.

«За чемпионство борются четыре команды, но фаворитом на скудетто является «Ювентус». Отсутствие игры в еврокубках даёт дополнительные очки», — сказал Пиоли на своей пресс-конференции.

После шести туров текущего розыгрыша чемпионата Италии «Милан» занимает вторую строчку в турнирной таблице, опережая третий «Ювентус» на два очка. Напомним, что действующим победителем Серии А является «Наполи».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Стефано Пиоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТАЛАНТА ЮВЕНТУС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
30.09.23 в 16:00
Лечче Лечче
Наполи Наполи
4.80 4.00 1.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Сентября
16:48 · Италия. Серия А
Тренер «Милана» Пиоли: «Фаворитом на чемпионство в Италии является «Ювентус»
13:04 · Италия. Серия А
​«Ювентус» хочет подписать чемпиона мира – клуб связался с агентом
10:47 · Италия. Серия А
«Милан» запланировал переговоры с Меньяном
10:34 · Италия. Серия А
Один клуб готов заплатить 200 миллионов евро за Осимхена
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» готов перебить предложение «Ювентуса» по трансферу Хёйбьерга
10:12 · Италия. Серия А
«Аталанта» оценивает Копмейнерса в 40 миллионов евро, игрока хочет топ-клуб Серии А
09:17 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выбирает нового нападающего - на прицеле Мартинес и Влахович
09:09 · Италия. Серия А
Ругани хочет остаться в «Ювентусе»
08:55 · Италия. Серия А
Мхитарян сделал выбор между «Интером» и Саудовской Аравией
07:31 · Италия. Серия А
«Лацио» сообщил о травме важного футболиста
02:30 · Италия. Серия А
​Бонуччи намекнул, что проводит последний сезон
02:27 · Италия. Серия А
«Ювентус» предлагал «Сассуоло» 20 млн евро и своего игрока в обмен на Берарди
02:17 · Италия. Серия А
«Рома» одержала всего две победы в последних 14 матчах Серии А
01:49 · Италия. Серия А
Пеллегрини – о результатах «Ромы»: «Это неприемлемо»
00:55 · Италия. Серия А
​Милан – Лацио: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии – 30 сентября 2023
Все новости
Рекомендуем