Тренер «Милана» Пиоли: «Фаворитом на чемпионство в Италии является «Ювентус»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли назвал «Ювентус» фаворитом в борьбе за чемпионский титул.

По мнению специалиста, отсутствие игры в еврокубках представит «старой синьоре» дополнительное преимущество в нынешнем сезоне.

«За чемпионство борются четыре команды, но фаворитом на скудетто является «Ювентус». Отсутствие игры в еврокубках даёт дополнительные очки», — сказал Пиоли на своей пресс-конференции.

После шести туров текущего розыгрыша чемпионата Италии «Милан» занимает вторую строчку в турнирной таблице, опережая третий «Ювентус» на два очка. Напомним, что действующим победителем Серии А является «Наполи».