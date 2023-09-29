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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» хочет подписать чемпиона мира – клуб связался с агентом

29 Сентября 2023 • 13:04 Комментировать

Будущее Поля Погба и Адриена Рабио туманно, и на этом фоне «Ювентус» ищет усиление в центр поля. На радаре туринского гранда находится полузащитник Родриго де Пауль из «Атлетико». Как сообщает TodoFiсhaes, представители «старой синьоры» уже связались с агентом 29-летнего аргентинца.

В то же время отмечается, что де Пауль счастлив в «Атлетико», и клуб на него рассчитывает. Словом, провернуть трансфер «Ювентусу» будет сложно.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Родриго де Пауля в 40 миллионов евро. В конце прошлого года де Пауль стал чемпионом мира в составе национальной сборной Аргентины.

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