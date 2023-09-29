«Милан» запланировал переговоры с Меньяном

Руководство «Милана» заинтересовано в подписании нового трудового соглашения с голкипером команды Майком Меньяном, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Согласно информации журналиста, в ближайшее время «россонери» проведут с представителем вратаря переговоры и пролонгации сотрудничества до 2028 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость Меньяна оценивается в 45 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Майку со стороны французского «ПСЖ».

В текущем сезоне Серии А вратарь провел четыре матча и пропустил семь мячей.