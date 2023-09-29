Один клуб готов заплатить 200 миллионов евро за Осимхена

Нигерийский центрфорвард Виктор Осимхен может сменить итальянскую Серию А на чемпионат Саудовской Аравии, об этом рапортует DeadlineDayLive.

По сведениям источника, в подписании нападающего «Наполи» заинтересовано руководство «Аль-Хиляля». Саудовский клуб готов заплатить за футболиста 200 миллионов евро. Именно такую сумму хотят выручить руководители неаполитанского клуба с продажи Осимхена.

Самому Виктору «Аль-Хиляль» готов предложить пятилетний контракт с окладом в размере 50 миллионов за сезон.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Осимхен провел шесть поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча.