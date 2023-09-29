«Аталанта» оценивает Копмейнерса в 40 миллионов евро, игрока хочет топ-клуб Серии А

«Аталанта» повесила ценник на своего полузащитника Тёна Копмейнерса. По информации от La Stampa, команда из Бергамо оценивает хавбека в 40 миллионов евро.

Источник также сообщает, что футболист очень интересен туринскому «Ювентусу». Спортивный директор «старой синьоры» Кристиан Джинтоли видит в Копмейнерсе футболиста, который смог бы закрыть позицию полузащитника на долгие годы.

Отмечается, что в случае прихода Копмейнерса и продления контракта с Рабио, Адриен будет располагаться на поле более глубоко. 25-летний Копмейнерс в новом розыгрыше Серии А записал на свой актив два гола и результативную передачу.