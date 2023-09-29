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Чемпионат Италии. Серия А

Ругани хочет остаться в «Ювентусе»

29 Сентября 2023 • 09:09 Комментировать

Защитник Даниэле Ругани хочет продолжить выступления за туринский «Ювентус», об этом посредством социальных сетей сообщает инсайдер Николо Скира.

Как стало известно журналисту, игрок согласен на понижение заработной платы, лишь бы остаться в «старой синьоре». Стороны ведут переговоры о подписании нового долгосрочного контракта до 2026 года с возможностью пролонгации на сезон.

Стоит отметить, что в настоящий момент оклад Даниэле в туринском гранде составляет три миллиона евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии 29-летний защитник провел всего один поединок за «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Даниэле Ругани
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