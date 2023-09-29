Мхитарян сделал выбор между «Интером» и Саудовской Аравией

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян не хочет покидать миланский «Интер», несмотря на выгодное предложение из чемпионата Саудовской Аравии. Об этом рапортует FC Inter News.

34-летний хавбек желает продолжить карьеру в итальянском гранде и готов подписать новый трудовой договор на два года. Боссы «нерадзурри» планируют предложить Мхитаряну соглашение по схеме «1+1». Переговоры запланированы на февраль-март следующего года.

Срок действующего контракта Генриха с миланским клубом рассчитан до середины следующего года.

В текущем сезоне чемпионата Италии Мхиарян провел шесть матчей, забил два мяча и сделал голевую передачу.

«Интер» принял решение по Мхитаряну