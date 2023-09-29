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Чемпионат Италии. Серия А

Мхитарян сделал выбор между «Интером» и Саудовской Аравией

29 Сентября 2023 • 08:55 Комментировать

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян не хочет покидать миланский «Интер», несмотря на выгодное предложение из чемпионата Саудовской Аравии. Об этом рапортует FC Inter News.

34-летний хавбек желает продолжить карьеру в итальянском гранде и готов подписать новый трудовой договор на два года. Боссы «нерадзурри» планируют предложить Мхитаряну соглашение по схеме «1+1». Переговоры запланированы на февраль-март следующего года.

Срок действующего контракта Генриха с миланским клубом рассчитан до середины следующего года.

В текущем сезоне чемпионата Италии Мхиарян провел шесть матчей, забил два мяча и сделал голевую передачу.

«Интер» принял решение по Мхитаряну

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Генрих Мхитарян
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