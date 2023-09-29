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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» сообщил о травме важного футболиста

29 Сентября 2023 • 07:31 Комментировать

Римский «Лацио» проинформировал о повреждении защитника команды Алессио Романьоли. 28-летний футболист получил перелом носа в поединке шестого тура чемпионата Италии против «Торино» (2:0).

Столичный клуб сообщает, что защитник будет находиться под наблюдением врачей и сможет выйти на поле в ближайший уик-энд в защитной маске.

В субботу, 30 сентября, «Лацио» проведет поединок против «Милана» в рамках седьмого тура чемпионата Италии. После шести туров римская команда набрала семь баллов и располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Алессио Романьоли
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