«Лацио» сообщил о травме важного футболиста

Римский «Лацио» проинформировал о повреждении защитника команды Алессио Романьоли. 28-летний футболист получил перелом носа в поединке шестого тура чемпионата Италии против «Торино» (2:0).

Столичный клуб сообщает, что защитник будет находиться под наблюдением врачей и сможет выйти на поле в ближайший уик-энд в защитной маске.

В субботу, 30 сентября, «Лацио» проведет поединок против «Милана» в рамках седьмого тура чемпионата Италии. После шести туров римская команда набрала семь баллов и располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Серии А.