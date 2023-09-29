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Чемпионат Италии. Серия А

​Бонуччи намекнул, что проводит последний сезон

29 Сентября 2023 • 02:30 Комментировать

Итальянский защитник Леонардо Бонуччи перебрался в немецкий чемпионат, он выступает там за «Унион Берлин» и дал понять, что это может быть его последний сезон. Далее Бонуччи рассчитывает стать тренером, но еще не знает, кого и где будет тренировать.

- У меня были два варианта, «Лацио» и «Унион». Я выбрал «Унион», потому что в свой последний сезон в футболе хотел попробовать что-то новое. А потом, наверное, я начну карьеру тренера. Германия позволяет отточить некоторые дисциплинарные и профессиональные методы, - цитирует слова Бонуччи pianetamilan.it.

Ранее Бонуччи выступал в составе «Ювентуса».


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Евро-Футбол.Ру,
Леонардо Бонуччи Унион Берлин
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