«Рома» одержала всего две победы в последних 14 матчах Серии А

«Рома» переживает не лучший период под руководством Жозе Моуринью.

Команда неуверенно провела концовку прошедшего сезона в чемпионате, а также провалила старт нынешней кампании. В середине апреля римляне обыграли «Удинезе» (3:0), а в последующих 14 встречах Серии А одержали всего две победы – над «Специей» в последнем тура прошлого розыгрыша лиги (2:1) и над «Эмполи» (7:0) чуть менее двух недель назад.

На данный момент в активе «Ромы» всего пять очков после шести туров – «волки» располагаются на 16-й позиции в турнирной таблице. В четверг коллектив Моуринью потерпел разгромное поражение от «Дженоа» (1:4).