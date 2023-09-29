​Массимо Моратти выписали их больницы

Бывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти последние дни провел в госпитале в связи с осложнениями со здоровьем, однако сейчас он выписан из госпиталя. Он перенес операцию по ангиопластике - весьма частая операция для людей его возраста, сейчас Моратти 78 лет.

Основным занятием Моратти является бизнес с нефтью, его отец основал корпорацию Saras. Он возглавлял миланский «Интер» с 1995 до 2014 года, за это время клуб выиграл пять чемпионских титулов, в также взял Лигу чемпионов в 2010 году.

Напомним, что в начале июня скончался Сильвио Берлускони - бывший президент другого клуба из Милана.