Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Доннарумма: «Я тоже хотел бы забить гол, как Проведель»

29 Сентября 2023 • 00:34 Комментировать

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма рад за своего коллегу по профессии и одновременно друга Ивана Проведеля, который забил гол - и не кому-нибудь, а мадридскому «Атлетико», и не где-нибудь, а в Лиге чемпионов. По словам Доннаруммы, ему также хотелось бы забить гол подобным образом в один прекрасный вечер.

- «Лацио» чудесным образом спасся благодаря голу моего друга Ивана Проведеля. Мой двоюродный брат написал мне в тот день, что хочет видеть и меня в качестве автора гола. Я тоже хотел бы забить таким образом, даже если  это означало бы, что мы проигрываем матч и находимся в отчаянном положении, - цитирует слова Доннаруммы итальянское новостное агентство ITASportPress.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Джанлуиджи Доннарумма Иван Проведель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фрозиноне Фрозиноне
Фиорентина Фиорентина
1
1
4.30 3.70 1.89
Видео
Окончен
Монца Монца
Болонья Болонья
0
0
2.50 3.40 2.95
Видео
Окончен
Дженоа Дженоа
Рома Рома
4
1
3.85 3.50 2.06
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Сентября
00:52 · Италия. Серия А
Моуринью – о неудачах «Ромы»: «До меня клуб никогда не играл в двух подряд финалах еврокубков»
00:50 · Италия. Серия А
​Массимо Моратти выписали их больницы
00:43 · Италия. Серия А
Моуринью прокомментировал крупное поражение «Ромы» от «Дженоа»
00:34 · Италия. Серия А
​Доннарумма: «Я тоже хотел бы забить гол, как Проведель»
00:32 · Италия. Серия А
Джилардино – о разгромной победе над «Ромой»: «Игроки проявили героизм»
00:22 · Италия. Серия А
Моуринью обновил собственный антирекорд
28 Сентября
23:45 · Италия. Серия А
4 удара в створ - 4 гола: «Дженоа» разгромил «Рому»
23:40 · Италия. Серия А
«Интер» начал переговоры с Дюмфрисом по новому контракту
23:37 · Италия. Серия А
Антонини начинает тренерскую карьеру
23:07 · Италия. Серия А
Текущий сезон может стать последним для Аллегри в «Ювентусе» – названы возможные преемники слухи
23:04 · Италия. Серия А
Бывший игрок «Реала» следующим летом может пополнить ряды «Интера» слухи
22:40 · Англия. Премьер-лига
Хёйбьерг был предложен топ-клубу Серии А слухи
22:31 · Италия. Серия А
В матче «Дженоа» и «Ромы» - три вынужденные замены за первые полчаса
22:20 · Англия. Премьер-лига
Моуринью может воссоединиться с игроком «Тоттенхэма» в «Роме» слухи
22:09 · Италия. Серия А
Беспроигрышная серия «Фрозиноне» достигла пяти матчей, клуб не проигрывает с середины августа
Все новости
Рекомендуем