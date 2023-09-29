​Доннарумма: «Я тоже хотел бы забить гол, как Проведель»

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма рад за своего коллегу по профессии и одновременно друга Ивана Проведеля, который забил гол - и не кому-нибудь, а мадридскому «Атлетико», и не где-нибудь, а в Лиге чемпионов. По словам Доннаруммы, ему также хотелось бы забить гол подобным образом в один прекрасный вечер.

- «Лацио» чудесным образом спасся благодаря голу моего друга Ивана Проведеля. Мой двоюродный брат написал мне в тот день, что хочет видеть и меня в качестве автора гола. Я тоже хотел бы забить таким образом, даже если это означало бы, что мы проигрываем матч и находимся в отчаянном положении, - цитирует слова Доннаруммы итальянское новостное агентство ITASportPress.