«Интер» начал переговоры с Дюмфрисом по новому контракту

Футболист миланского «Интера» Дензел Дюмфрис обсуждает с клубом новый контракт.

Действующее соглашение правого латераля истекает в середине 2025 года. В «Интере» впечатлены игрой нидерландца, поэтому заинтересованы в продлении договора. Как докладывает инсайдер Николо Скира, руководство «нерадзурри» уже ведёт переговоры с 27-летним футболистом относительно нового контракта, который, как предполагается, будет рассчитан до 2028 года.

Дензел Дюмфрис пополнил ряды «Интера» в 2021 году, перебравшись из ПСВ. В нынешнем сезоне игрок отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами в шести матчах за команду Симоне Индзаги.