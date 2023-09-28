Бывший игрок итальянского «Милана», а также «Пармы» и «Дженоа», Лука Антонини, начинает тренерскую карьеру. Его первый опыт будет в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Правда, пока что речь не идет о работе с клубом - Антонини получил лицензию и будет тренировать молодых игроков в рамках одного из «школьных» проектов в этой стране. Антонини, которому 41 год, закончил карьеру в 2017 году, и сразу после этого изъявил желание стать тренером. Но получилось это только сейчас.

Самым большим успехом в его карьере стал титул чемпионат Италии в 2011 году с «Миланом».