«Ювентус» может расстаться с Массимилиано Аллегри в следующем году.

Действующий контракт специалиста рассчитан до конца сезона-2024/25, однако, как сообщает журналист Мирко Николино, сотрудничество с высокой долей вероятности завершится уже по окончании текущий кампании. Известны и потенциальные преемники 56-летнего специалиста: одним из основных кандидатов считается Тьяго Мотта, ныне возглавляющий «Болонью», также весьма возможно возвращение Антонио Конте, на сегодняшний день не имеющего работы.

«Ювентус» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Серии А с 13 очками после шести туров.