Полузащитник «Бетиса» Иско может пополнить ряды миланского «Интера», об этом сообщает Estadio Deportivo.

По данным источника, итальянский клуб готов побороться за 31-летнего футболиста следующим летом.

Контракт Иско с «Бетисом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне испанец принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Ранее Иско выступал за «Малагу», мадридский «Реал» и «Севилью».

На его счету 38 игр за национальную сборную Испании, в которых он отметился 12 забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде.