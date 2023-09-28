Беспроигрышная серия «Фрозиноне» достигла пяти матчей, клуб не проигрывает с середины августа

«Фрозиноне» продолжает оправдывать статус одной из сенсационных команд старта сезона в Серии А. Эта команда умудрилась не проиграть уже в пятом матче первенства подряд, сыграв вечером против «Фиорентины» вничью – 1:1.

Началась успешная серия клуба 26 августа – с победы над «Аталантой» (2:1). Далее последовали ничья с «Удинезе» (0:0), победа над «Сассуоло» (4:2) и ничьи с «Салернитаной» (1:1) и «Фиорентиной» соответственно. Последнее поражение на данный момент клуб терпел 19 августа – в игре против «Наполи», 1:3. На данный момент у «жёлто-синих» восьмое место турнирной таблицы и девять баллов.

Более подробно о том, как проходила вечерняя игра, читайте в нашем обзоре.