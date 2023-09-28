Клуб Серии А договорился с чемпионом мира Алехандро Гомесом

Атакующий полузащитник Алехандро Гомес близок к возвращению в Италию.

35-летний футболист расторг контракт с «Севильей» в начале сентября. Аргентинец по-прежнему пребывает в статусе свободного агента, однако, как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, в скором времени может вернуться в Серию А: «Монца» уже достигла устной договорённости с чемпионом мира. В ближайшие дни экс-звезда «Аталанты» пройдёт медицинское обследования для завершения сделки.

Алехандро Гомес отметился десятью голами и шестью результативными передачами, отыграв 90 матчей за «Севилью» во всех турнирах.