«Фрозиноне» ушёл от поражения в матче с «Фиорентиной»

Середняки чемпионата Италии «Фрозиноне» и «Фиорентина» играли в матче шестого тура. Уже на четвертой минуте Мбала Нзола едва не открыл счет, но голкипер выручил. Аналогично завершил атаку Риккардо Соттиль. И все же преимущество гостей привело к точному удару головой Николаса Гонсалеса. На 70-й минуте хозяева отыгрались, когда Матиас Соуле добавил мяч в сетку ударом головой.

Счет 1:1 выводит «Фиорентину» на пятое место с 11 очками, новички делят восьмое место (9 баллов).