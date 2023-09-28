«Фрозиноне» ушёл от поражения в матче с «Фиорентиной»

Середняки чемпионата Италии «Фрозиноне» и «Фиорентина» играли в матче шестого тура. Уже на четвертой минуте Мбала Нзола едва не открыл счет, но голкипер выручил. Аналогично завершил атаку Риккардо Соттиль. И все же преимущество гостей привело к точному удару головой Николаса Гонсалеса. На 70-й минуте хозяева отыгрались, когда Матиас Соуле добавил мяч в сетку ударом головой.
Счет 1:1 выводит «Фиорентину» на пятое место с 11 очками, новички делят восьмое место (9 баллов).
Протокол игры
|19'Гонсалес Николас (0:1)
|(1:1) Соуле Матиас70'
Турати Стефано•Ойоно Энтони• 87'Околи Меме• 64'Романьоли Симоне•Марчицца Риккардо•Брешанини Марко66' (Касо Джузеппе (66') •Барренечеа Энцо90' (Бурабия Мехди (90') •Маццители Лука• 51'Соуле Матиас90' (Монтеризи Иларио (90') •Хеддира Валид82' (Чуни Марвин (82') •Баэс Хайме66' (Гарритано Лука (66')
Терраччиано Пьетро•Паризи Фабьяно• 69'Миленкович Никола• 22'Мартинес Лукас II•Бираги Кристиано46' (Кайоде Майкл (46') •Мело Артур71' (Барак Антонин (71') •Дункан Альфред•Гонсалес Николас•Бонавентура Джакомо71' (Мандрагора Роландо (71') • 90'Соттиль Рикардо61' (Иконе Жонатан (61') •Нзола М'Бала81' (Бельтран Лукас (81')
28 сентября. Стадион "Бенито Стирпе".
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