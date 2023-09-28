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Чемпионат Италии. Серия А

«Фрозиноне» ушёл от поражения в матче с «Фиорентиной»

28 Сентября 2023 • 21:30 Комментировать
Фрозиноне
1:1
Фиорентина
окончен

Середняки чемпионата Италии «Фрозиноне» и «Фиорентина» играли  в матче шестого тура. Уже на четвертой минуте Мбала Нзола едва не открыл счет, но голкипер выручил. Аналогично завершил атаку Риккардо Соттиль. И все же преимущество гостей привело к точному удару головой Николаса Гонсалеса. На 70-й минуте хозяева отыгрались, когда Матиас Соуле добавил мяч в сетку ударом головой.

Счет 1:1 выводит «Фиорентину» на пятое место с 11 очками, новички делят восьмое место (9 баллов).

Протокол игры  
Фрозиноне1:1Фиорентина
  19'Гонсалес Николас (0:1)
(1:1) Соуле Матиас70'  
Турати СтефаноОйоно Энтони  87'Околи Меме  64'Романьоли СимонеМарчицца РиккардоБрешанини Марко 66' (Касо Джузеппе ( 66') Барренечеа Энцо 90' (Бурабия Мехди ( 90') Маццители Лука  51'Соуле Матиас 90' (Монтеризи Иларио ( 90') Хеддира Валид 82' (Чуни Марвин ( 82') Баэс Хайме 66' (Гарритано Лука ( 66')
Запасные: Ибрагимович АрийонЧерофолини МикелеБидуи СофьянMateus LusuardiЛулич КарлоРейньер ЖезусФраттали ПьерлуиджиКвернадзе Гкоргий
Терраччиано ПьетроПаризи Фабьяно  69'Миленкович Никола  22'Мартинес Лукас IIБираги Кристиано 46' (Кайоде Майкл ( 46') Мело Артур 71' (Барак Антонин ( 71') Дункан АльфредГонсалес НиколасБонавентура Джакомо 71' (Мандрагора Роландо ( 71'  90') Соттиль Рикардо 61' (Иконе Жонатан ( 61') Нзола М'Бала 81' (Бельтран Лукас ( 81')
Запасные: Раньери ЛукаИнфантино ДжиноМартинелли ТоммазоАматуччи ЛоренцоКомуццо ПьетроКуаме КристианКристенсен ОливерБрекало ЙосипЛопес Максим
28 сентября. Стадион "Бенито Стирпе".

 

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Фиорентина Фрозиноне
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