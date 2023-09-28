«Монца» с «Болоньей» не порадовали голами

«Монца» и «Болонья» провели не самый яркий матч в рамках шестого тура Серии А. Дани Мота достаточно быстро открыл счет, уже на 15-й минуте, но ВАР показал, что был офсайд. После перерыва отличный момент был у Маттео Пессины, но здесь голкипер выручил гостей. На 87-й минуте Алексис Салемакерс получил вторую желтую карточку за споры с арбитром.
Ничья 0:0, «Монца» набрала шесть очков и идет 14-й, у соперника на один пункт больше.
Протокол игры
Ди Грегорио Микеле•Иццо Армандо•Кальдирола Лука•Карбони Андреа67' (Мари Пабло (67') • 90'Чиурриа Патрик• 86'Кирьякопулос Георгиос64' (Биринделли Самуэле (64') • 80'Пессина Маттео•Гальярдини Роберто• 88'Колпани Андреа78' (Мачин Хосе (78') •Мота Дани64' (Виньято Самуэле (64') • 71'Коломбо Лоренцо78' (Марич Мирко (78')
Скорупски Лукаш•Де Сильвестри Лоренцо60' (Корацца Томмазо (60') •Бёкема Сэм•Калафьори Рикардо•Ликояннис Хараламбос60' (Салемакерс Алексис (60' 87') • 87'Эбишер Мишель•Эль Аззоузи Уссама•Орсолини Риккардо 12'59' (Ндой Дан (59') •Фергюсон Льюис•Карлссон Йеспер III60' (Кристиансен Виктор (60') •Зиркзее Джошуа75' (Ван Хойдонк Сидней (75')
28 сентября. Стадион "Ю Повер Стадиум".
Бан пользователя