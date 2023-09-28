Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» с «Болоньей» не порадовали голами

28 Сентября 2023 • 21:29 Комментировать
Монца
0:0
Болонья
окончен

«Монца» и «Болонья» провели не самый яркий матч в рамках шестого тура Серии А. Дани Мота достаточно быстро открыл счет, уже на 15-й минуте, но ВАР показал, что был офсайд. После перерыва отличный момент был у Маттео Пессины, но здесь голкипер выручил гостей. На 87-й минуте Алексис Салемакерс получил вторую желтую карточку за споры с арбитром.

Ничья 0:0, «Монца» набрала шесть очков и идет 14-й, у соперника на один пункт больше.

Протокол игры  
Монца0:0Болонья
Ди Грегорио МикелеИццо АрмандоКальдирола ЛукаКарбони Андреа 67' (Мари Пабло ( 67'  90') Чиурриа Патрик  86'Кирьякопулос Георгиос 64' (Биринделли Самуэле ( 64'  80') Пессина МаттеоГальярдини Роберто  88'Колпани Андреа 78' (Мачин Хосе ( 78') Мота Дани 64' (Виньято Самуэле ( 64'  71') Коломбо Лоренцо 78' (Марич Мирко ( 78')
Запасные: Читтадини ДжорджоКарбони ВалентинАкпа-Акпро Жан-ДаниэльСоррентино АлессандроКарбони ФранкоБондо ВарренПерейра Педру IIД'Амброзио ДанилоГори СтефаноДонати Джулио
Скорупски ЛукашДе Сильвестри Лоренцо 60' (Корацца Томмазо ( 60') Бёкема СэмКалафьори РикардоЛикояннис Хараламбос 60' (Салемакерс Алексис ( 60'  87'  87') Эбишер МишельЭль Аззоузи УссамаОрсолини Риккардо  12' 59' (Ндой Дан ( 59') Фергюсон ЛьюисКарлссон Йеспер III 60' (Кристиансен Виктор ( 60') Зиркзее Джошуа 75' (Ван Хойдонк Сидней ( 75')
Запасные: Урбаньски КацперБаньолини НиколаФаббиан ДжованниФройлер РемоБонифаци КевинМоро НиколаРавалья Федерико
28 сентября. Стадион "Ю Повер Стадиум".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Монца
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фрозиноне Фрозиноне
Фиорентина Фиорентина
1
1
4.30 3.70 1.89
Видео
Окончен
Монца Монца
Болонья Болонья
0
0
2.50 3.40 2.95
Видео
28.09.23 в 21:45
Дженоа Дженоа
Рома Рома
3.85 3.50 2.06
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Сентября
21:30 · Италия. Серия А
«Фрозиноне» ушёл от поражения в матче с «Фиорентиной»
21:29 · Италия. Серия А
«Монца» с «Болоньей» не порадовали голами
21:27 · Италия. Серия А
Дзаньоло рассказал, за что благодарен Моуринью
20:58 · Германия. Бундеслига
Павар объяснил, почему покинул «Баварию» ради «Интера»
20:40 · Италия. Серия А
Клуб из Саудовской Аравии был готов удвоить зарплату Мхитаряна слухи
20:33 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ и Серии А претендуют на Нереса
20:05 · Италия. Серия А
В «Наполи» сделали заявление по ситуации с Осимхеном официально
15:23 · Италия. Серия А
Влахович возобновил тренировки в общей группе
14:57 · Италия. Серия А
​Роналду хочет получить деньги от «Ювентуса» - следующее слушание пройдёт в октябре 2
13:34 · Англия. Премьер-лига
Клубы из Саудовской Аравии опережают «Челси» и «Реал» в гонке за Осимхеном
12:33 · Италия. Серия А
«Атлетико» нашёл замену Облаку
11:25 · Италия. Серия А
Капелло: «В Италии не переживали из-за долгого отсутствия голов Хвичи»
10:14 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет продлить Кьезу хотя бы на один сезон
10:10 · Италия. Серия А
Корнеев: «Сейчас на Хвичу оказывают давление, а раньше он был расслаблен»
10:08 · Англия. Премьер-лига
Гендиректор «Сассуоло»: «Лорьянте в «Тоттенхэме»? Мы не получали никаких предложений»
Все новости
Рекомендуем