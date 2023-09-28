«Монца» с «Болоньей» не порадовали голами

«Монца» и «Болонья» провели не самый яркий матч в рамках шестого тура Серии А. Дани Мота достаточно быстро открыл счет, уже на 15-й минуте, но ВАР показал, что был офсайд. После перерыва отличный момент был у Маттео Пессины, но здесь голкипер выручил гостей. На 87-й минуте Алексис Салемакерс получил вторую желтую карточку за споры с арбитром.

Ничья 0:0, «Монца» набрала шесть очков и идет 14-й, у соперника на один пункт больше.