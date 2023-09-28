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Чемпионат Италии. Серия А

Клуб из Саудовской Аравии был готов удвоить зарплату Мхитаряна слухи

28 Сентября 2023 • 20:40 Комментировать
Салернитана
...
Интер Милан
1 7.80 X 4.80 2 1.43
30.09 21:45

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии.

С агентом 34-летнего футболиста недавно связались представители саудовского клуба, сообщившие о готовности удвоить нынешнюю зарплату хавбека, докладывает FcInterNews. Мхитарян не пожелал рассматривать данное предложение, поскольку не хочет покидать Европу и полностью удовлетворён своим положением в «Интере». Ожидается, что в начале следующего года руководство «нерадзурри» проведёт переговоры с игроком относительно продления трудового договора.

В активе Генриха Мхитаряна два гола и один ассист в семи матчах текущего сезона.

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Интер Милан Генрих Мхитарян трансферы футбола - лето 2023
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