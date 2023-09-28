Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии.

С агентом 34-летнего футболиста недавно связались представители саудовского клуба, сообщившие о готовности удвоить нынешнюю зарплату хавбека, докладывает FcInterNews. Мхитарян не пожелал рассматривать данное предложение, поскольку не хочет покидать Европу и полностью удовлетворён своим положением в «Интере». Ожидается, что в начале следующего года руководство «нерадзурри» проведёт переговоры с игроком относительно продления трудового договора.

В активе Генриха Мхитаряна два гола и один ассист в семи матчах текущего сезона.