В «Наполи» сделали официальное заявление по ситуации, в которой оказался клуб и его форвард Виктор Осимхен. Напомним, ранее форвард оказался недоволен роликом из соцсетей «адзурри» - в нём высмеивался промах нигерийца с пенальти в минувшем матче Серии А с «Болоньей» (0:0).

«Клуб никогда не намеревался оскорбить или высмеять Виктора Осимхена, одного из лидеров команды. Во время летнего трансферного периода наш клуб отверг решительным образом все поступившие предложения о трансфере нападающего. Новости в соцсетях создаются с творческим подходом не для того, чтобы насмехаться или обидеть кого-то, как произошло в этом случае. И если Виктор усмотрел что-то обидное для себя, то это не было умышленной целью публикации», - говорится в заявлении действующего чемпиона Италии.

Извинений в адрес Осимхена, отметим, так и не последовало.

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