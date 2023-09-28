В летнее трансферное окно «Барселона» арендовала у «Атлетико» Жоау Фелиша. Пока сложно сказать, выкупят ли каталонцы португальского форварда. Если верить информации TodoFichaes, то главный тренер «сине-гранатовых» Хави предпочитает видеть в линии нападения другого игрока – Лаутаро Мартинеса из «Интера». При этом подписание аргентинца наверняка будет более затратным, чем выкуп Жоау Фелиша.

Отмечается, что за трансфер Лаутаро Мартинеса следующим летом «Барселоне» придётся заплатить не меньше 70 миллионов евро.

Ранее в «Интере» говорили о планах по подписанию нового контракта с 26-летним Мартинесом. В семи матчах сезона 2023/2024 аргентинец забил шесть голов и отдал два голевых паса.