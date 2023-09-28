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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович возобновил тренировки в общей группе

28 Сентября 2023 • 15:23 Комментировать
Аталанта
...
Ювентус
01.10 19:00

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович возобновил тренировки в общей группе своей команды. Напомним, последние групповые занятия сербский футболист пропустил из-за проблем со спиной.

По информации от журналиста Джованни Альбанезе Влахович уже приступил к групповым тренировкам с командой Массимилиано Аллегри. Ранее участие Душана в матче с «Аталантой» в чемпионате Италии находилось под вопросом.

Влахович в этом сезоне забил уже 4 гола в чемпионате Италии. Душан мог покинуть «старую синьору» в летнее трансферное окно, но никто не хотел платить за него сумму компенсации в размере 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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