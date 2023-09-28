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​Роналду хочет получить деньги от «Ювентуса» - следующее слушание пройдёт в октябре

28 Сентября 2023 • 14:57 Комментировать (2)
Аталанта
...
Ювентус
01.10 19:00

Судебное разбирательство между Криштиану Роналду и «Ювентусом» продолжается. Звёздный португальский футболист хочет получить от клуба 19,5 миллиона евро, от которых он отказался во время пандемии. Роналду рассчитывал, что эти деньги вернутся, но, если верить СМИ, он не подписать дополнительное соглашение на этот счёт.

Как сообщает Sport Mediaset, следующее слушание по этому делу пройдёт уже скоро – 4 октября.

Напомним, что Криштиану Роналду представлял «Ювентус» в 2018-2021 годах. В настоящий момент португалец играет в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Его контракт рассчитан до средины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду
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Комментарии (2)
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Alex1972
28 Сентября 2023 в 15:40
Кукиш алчному балласту.. Хе..
intermerdano
28 Сентября 2023 в 15:37
а в итоге этот попугай получит .!.
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