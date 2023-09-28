«Атлетико» нашёл замену Облаку

Мадридский «Атлетико» начал подыскивать нового вратаря, который может заменить в составе команды словенца Яна Облака.

Согласно данным журналистов Todofichajes, в сферу интересов испанского топ-клуба попал страж ворот «Наполи» Алекс Мерет. Трансферная стоимость 26-летнего итальянца оценивается в 18 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до конца июня 2024 года.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Мерет провел шесть матчей за команду из Неаполя. Вратарь пропустил шесть голов, а в трех матчах сохранил ворота в неприкосновенности.

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