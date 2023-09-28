Капелло: «В Италии не переживали из-за долгого отсутствия голов Хвичи»

Известный итальянский специалист Фабио Капелло, поработавший в сборной России, отреагировал на гол полузащитника Хвичи Кварацхелии в поединке Серии А против «Удинезе» (4:1). Это был первый мяч грузинского вингера за полгода.

«В Италии не переживали из-за долгого отсутствия его голов, потому что Квара хорош!» - сказал специалист в разговоре с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне Кварацхелия поучаствовал в шести поединках за неаполитанскую команду, отметившись голом и тремя результативными передачами. Благодаря успешному выступлению в прошлом сезоне Хвичу номинировали на «Золотой мяч».