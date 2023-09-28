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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет продлить Кьезу хотя бы на один сезон

28 Сентября 2023 • 10:14 Комментировать
Аталанта
...
Ювентус
01.10 19:00

Туринский «Ювентус» намерен продлить контракт с нападающим Федерико Кьезой хотя бы ещё на один сезон. По информации от Tuttojuve, руководство «старой синьоры» настаивает на новой сделке.

Отметим, что контракт Кьезы с «Ювентусом» рассчитан до лета 2025 года. «Старая синьора» хочет продлить игрока хотя бы ещё на один сезон, чтобы следующим летом у него не оставался год по соглашению. Напомним, при таких условиях продающий клуб вынужден сделать скидку потенциальным покупателям, ведь если футболист останется и в будущем не продлит контракт, команда может потерять его бесплатно.

Кьеза в новом сезоне отметился четырьмя голами в шести турах итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза
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