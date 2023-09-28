Корнеев: «Сейчас на Хвичу оказывают давление, а раньше он был расслаблен»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Корнеев высказался об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в нынешнем сезоне.

Напомним, вчера, 27 сентября, в матче шестого тура Серии А против «Удинезе» (4:1) Кварацхелия отметился забитым голом, который стал для него первым за полгода.

«Сейчас на Хвичу оказывают давление. А раньше он творил, потому что был расслаблен, а сейчас у него ощущение: «Я должен». Как только он вернётся в мальчишеское состояние, всё придёт автоматически», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

В текущем сезоне грузинский футболист провёл за «Наполи» шесть матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.