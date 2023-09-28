Руди Гарсия высказался о ситуации Осимхена в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия высказался о конфликтной ситуации между руководством клуба и звездным форвардом Виктором Осимхеном.

«Нас всех огорчил результат поединка против «Болоньи». Что произошло после, все уже знают. Я недавно пообщался с Осимхеном. Виктор на 100% сосредоточен на играх за «Наполи». Сейчас для него это самое важное», - цитирует специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось о разногласиях между футболистом и клубом по причине публикации в соцсетях юмористического ролика в отношении нападающего. Представитель игрока заявил, что может обратиться в суд из-за видео о незабитом его клиентом пенальти, опубликованного в TikTok.