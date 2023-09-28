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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» не будет искать замену Арнаутовичу

28 Сентября 2023 • 09:54 Комментировать

Миланский «Интер» не планирует мониторить рынок свободных для поиска замены нападающему Марко Арнаутовичу, получившему травму. Об этом рассказал гендиректор «нерадзурри» Джузеппе Маротта.

«Подписание свободного агента? Наш клуб не рассматривает такой вариант. Нет шансов на то, что мы подпишем кого-то с рынка свободных агентов», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения Арнаутович пропустит около двух месяцев.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 34-летний австриец провел пять поединков, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Марко Арнаутович
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