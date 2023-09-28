«Динамо» отреагировало на дебют Сазонова за «Торино»

Пресс-служба московского «Динамо» отреагировала на дебют экс-футболиста команды Сабы Сазонова за итальянский клуб «Торино».

«Верим и болеем за тебя, Саба», - говорится в телеграм-канале «бело-голубых».

Напомним, что Сазонов появился на поле в поединке шестого тура чемпионата Италии против римского «Лацио».

21-летний грузинский защитник перебрался в туринский клуб под занавес летнего трансферного окна. За переход Сазонова «Торино» заплатил московскому «Динамо» 2,75 миллиона евро.

Туринский клуб потерпел поражение от «Лацио» со счетом 0:2. После шести туров команда занимает десятое место в турнирной таблице Серии А.