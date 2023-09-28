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Чемпионат Италии. Серия А

Хвича прокомментировал свой первый гол за полгода

28 Сентября 2023 • 08:01 Комментировать

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о своем голе в поединке шестого тура чемпионата Италии против «Удинезе». Неаполитанцы отпраздновали уверенную победу со счетом 4:1.

«Мой гол? Конечно, я скучал по этому чувству. Думаю, каждый игрок начнет испытывать беспокойство, если не будет забивать на протяжении полугода. Однако я вернулся и счастлив, что помог команде выиграть. Вперед, «Наполи», - передает слова грузинского футболиста DAZN.

22-летний полузащитник принял участие в пяти матчах текущего розыгрыша чемпионата Испании. На счету Кварацхелии один забитый мяч и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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