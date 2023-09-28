Хвича прокомментировал свой первый гол за полгода

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о своем голе в поединке шестого тура чемпионата Италии против «Удинезе». Неаполитанцы отпраздновали уверенную победу со счетом 4:1.

«Мой гол? Конечно, я скучал по этому чувству. Думаю, каждый игрок начнет испытывать беспокойство, если не будет забивать на протяжении полугода. Однако я вернулся и счастлив, что помог команде выиграть. Вперед, «Наполи», - передает слова грузинского футболиста DAZN.

22-летний полузащитник принял участие в пяти матчах текущего розыгрыша чемпионата Испании. На счету Кварацхелии один забитый мяч и две результативные передачи.