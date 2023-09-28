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Чемпионат Италии. Серия А

Руди Гарсия – о Хвиче: Теперь, когда он забил, ему станет намного легче и он больше не будет об этом думать

28 Сентября 2023 • 07:23 Комментировать
Наполи
4:1
Удинезе
окончен

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия высказался о голе нападающего Хвичи Кварацхелии в матче шестого тура Серии А против «Удинезе» (4:10.

Напомним, что форвард отметился забитым мячом впервые с марта.

Специалист отметил, что после гола форварду станет легче, и он перестанет думать об этом.

«Я долго с ним разговаривал, советовал не думать об этом и наслаждаться игрой. Он уникальный игрок. Когда он счастлив на поле, всё происходит так же легко, как сегодня», — цитирует Гарсию IamNaples.

Кварацхелия также отметился результативной передачей, которая стал второй для него в этом сезоне Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Руди Гарсия Хвича Кварацхелия
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