​Доннарумма: «Не ожидал, что Манчини уйдёт»

Голкипер итальянской сборной Джанлуиджи Доннарумма признался, что не ожидал ухода Роберто Манчини, теперь уже бывшего тренера сборной. Манчини проработал у руля национальной команды пять лет, выиграл с ней чемпионат Европы в 2021 году, но в августе покинул свой пост и теперь тренирует сборную Саудовской Аравии.

- Это было неожиданно и печально, я не ожидал. Манчини так многое сделал для меня. Мы выиграли вместе чемпионат Европы, это было историческое свершение. Но я думаю, что у нас будут хорошие результаты и со Спаллетти. Его команды всегда показывали качество его работы, - цитирует слова Доннаруммы SportMediaset.