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Чемпионат Италии. Серия А

​Доннарумма: «Не ожидал, что Манчини уйдёт»

28 Сентября 2023 • 01:55 Комментировать

Голкипер итальянской сборной Джанлуиджи Доннарумма признался, что не ожидал ухода Роберто Манчини, теперь уже бывшего тренера сборной. Манчини проработал у руля национальной команды пять лет, выиграл с ней чемпионат Европы в 2021 году, но в августе покинул свой пост и теперь тренирует сборную Саудовской Аравии.

- Это было неожиданно и печально, я не ожидал. Манчини так многое сделал для меня. Мы выиграли вместе чемпионат Европы, это было историческое свершение. Но я думаю, что у нас будут хорошие результаты и со Спаллетти. Его команды всегда показывали качество его работы, - цитирует слова Доннаруммы SportMediaset.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини Джанлуиджи Доннарумма
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