​Доннарумма прокомментировал успехи итальянских клубов в Европе в прошлом сезоне

В прошлом сезоне итальянские клубы добились больших успехов - они сыграли во всех трех финалах европейских турниров, хотя нигде не смогли победить. Выступавший в начальной стадии своей карьеры в Италии Джанлуиджи Доннарумма рад этим успехам.

- Мне было приятно видеть эти успехи. «Милан» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, «Интер» вышел в финал. Даже «Наполи» прорвался в четвертьфинал. Я думаю, что они все добились таких успехов потому что хорошо сыграли. Наши команды очень сильны, к ним я добавил бы еще и «Лацио», - цитирует слова Доннаруммы pianetamilan.it.

Доннарумма выступал за «Милан» до 2021 года.